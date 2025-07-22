Боуз: Желающий удары по России генерал Фройдинг хочет отправить Европу в гроб

Требующий наносить удары по России генерал-майор Вооруженных сил (ВС) Германии Кристиан Фройдинг хочет навредить Европе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

«Немецкий генерал выглядит так, будто он спит в гробу. И он желает, чтобы Европа сделала так же. Навсегда», — подчеркнул он.

Ранее Фройдинг призвал наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре. Он пояснил, что это якобы может помочь Украине эффективнее противодействовать нарастающему преимуществу России в воздухе.

Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что удары ФРГ по России сделают Берлин законной целью Российской армии.