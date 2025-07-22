Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 22 июля 2025Наука и техника

Каждый шестой iPhone был выпущен в Индии

Canalys: К 2027 году 25 % iPhone будут производить в Индии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tsering Topgyal / AP

Корпорация Apple значительно нарастила производство смартфонов в Индии, чтобы снизить зависимость от Китая. Об этом сообщает портал Yahoo Finance.

Журналисты издания сослались на данные исследовательского агентства Canalys. Согласно подсчетам, в начале 2025-го Apple увеличила производство iPhone на фабриках в Индии на 53 процента — до 23,9 миллиона единиц. Примерно 16-17 процентов всех собранных смартфонов — или каждый шестой iPhone — были произведены в этой стране.

В отчете говорится, что компания будет и дальше наращивать производство. Так, главный партнер Apple компания Foxconn уже вложила в строительство новых заводов 1,5 миллиарда долларов. По оценкам аналитиков Canalys, в 2027 году 25 процентов iPhone будут производить в Индии.

Причем компания выпускает в стране не только недорогие, но и флагманские модели. Скорее всего, в Индии также стартует выпуск iPhone 17. В настоящий момент большая часть техники Apple собирается на заводах в Китае, однако из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином Apple переносит производство в соседние регионы.

В начале июля выяснилось, что Apple столкнулась с оттоком большого количества инженеров с индийских заводов по сборке iPhone. Авторы Bloomberg полагают, что на компанию могли надавить власти Китая, которые против передачи технологий и сотрудников другим регионам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне могут лишиться популярного лекарственного препарата. Что известно?

    Российский блогер пойдет под суд за фейки об армии

    58-летняя Холли Берри порадовала фанатов фигурой в купальнике

    Стало известно о разработке в Польше руководства на случай войны

    Украине предрекли голод к зиме

    Экс-премьер Украины раскрыл последствия пошлин США на российское топливо для Киева

    Известная писательница назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

    Депутат Рады раскрыла инициатора масштабных обысков в НАБУ

    На Западе объяснили отсутствие соглашений по поставкам Patriot Украине

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости