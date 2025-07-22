Каждый шестой iPhone был выпущен в Индии

Canalys: К 2027 году 25 % iPhone будут производить в Индии

Корпорация Apple значительно нарастила производство смартфонов в Индии, чтобы снизить зависимость от Китая. Об этом сообщает портал Yahoo Finance.

Журналисты издания сослались на данные исследовательского агентства Canalys. Согласно подсчетам, в начале 2025-го Apple увеличила производство iPhone на фабриках в Индии на 53 процента — до 23,9 миллиона единиц. Примерно 16-17 процентов всех собранных смартфонов — или каждый шестой iPhone — были произведены в этой стране.

В отчете говорится, что компания будет и дальше наращивать производство. Так, главный партнер Apple компания Foxconn уже вложила в строительство новых заводов 1,5 миллиарда долларов. По оценкам аналитиков Canalys, в 2027 году 25 процентов iPhone будут производить в Индии.

Причем компания выпускает в стране не только недорогие, но и флагманские модели. Скорее всего, в Индии также стартует выпуск iPhone 17. В настоящий момент большая часть техники Apple собирается на заводах в Китае, однако из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином Apple переносит производство в соседние регионы.

В начале июля выяснилось, что Apple столкнулась с оттоком большого количества инженеров с индийских заводов по сборке iPhone. Авторы Bloomberg полагают, что на компанию могли надавить власти Китая, которые против передачи технологий и сотрудников другим регионам.