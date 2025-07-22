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09:14, 22 июля 2025Мир

Иранские аятоллы ударились в национализм

NYT: После войны с Израилем в Иране наблюдается всплеск национализма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В Иране после 12-дневной войны с Израилем наблюдается всплеск национализма и интереса к фольклору. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«На фоне этих мрачных перспектив лидеры страны видят возможность. Возмущение по поводу нападений вызвало всплеск националистических настроений, и они надеются направить его в патриотический импульс», — пишет издание.

Как указывает NYT, в иранском Ширазе появился билборд, на котором изображен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, стоящий на коленях перед шахиншахом Шапуром I, а в Тегеране — изображение легендарного мифологического лучника Араша, который из лука вместо стрел выпускает баллистические ракеты.

Ранее израильский министр по восстановлению севера и юга, депутат Кнессета Зеев Элькин предупредил Россию о последствиях дружбы с Ираном.

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