Кремль ответил на размещение ядерных бомб США в Великобритании

Песков: На сегодня почва для проведения саммита ядерной пятерки отсутствует

На сегодняшний день почва для проведения встречи лидеров стран «ядерной пятерки», куда входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, отсутствует. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал размещение американских ядерных бомб в Великобритании, передает РИА Новости.

«Почва для проведения саммита "ядерной пятерки" на сегодня отсутствует. Важно отметить, что наши ведомства отслеживают события в этой области», — указал представитель Кремля.

Ранее издание UK Defence Journal сообщило, что США переместили термоядерные бомбы B61-12 на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в Саффолке.

В материале подчеркивается, что возвращение ядерных бомб на авиабазу означает изменение ядерной стратегии Североатлантического альянса в Европе «на фоне ухудшения отношений с Россией».