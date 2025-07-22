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20:03, 22 июля 2025Из жизни

Крокодил съел рыбака

В Индии крокодил убил рыбака
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Nico Smit / Globallookpress.com

В Индии крокодил съел молодого рыбака. Об этом сообщает Free Press Journal.

Трагедия произошла на реке Кен возле деревни Бхиянтал, куда 25-летний парень отправился на рыбалку. Нападение хищника было внезапным и стремительным. Он растерзал жертву за считаные минуты. Смерть рыбака посеяла страх среди местных жителей.

После недавних наводнений количество крокодилов в реке резко увеличилось. Паводки принесли хищников из соседних водоемов, сделав реку смертельно опасной. Рыбаки, чьи семьи поколениями зависели от реки, теперь боятся подходить к воде.

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По словам местных жителей, власти бездействуют, хотя их неоднократно уведомляли об опасности.

Сельчане требуют установить предупреждающие знаки и ограничить доступ к опасным участкам. Администрации округа уже направили официальный запрос с требованием срочных мер по контролю за популяцией крокодилов. На фоне растущей паники жители угрожают массовыми акциями протеста, если их безопасностью продолжат пренебрегать.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.

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