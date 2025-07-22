Минобороны РФ предложило увеличить оклады военнослужащим на 7,6 %

Минобороны России предложило увеличить оклады военнослужащим на 7,6 процента, а не на 4,5, как планировалось ранее. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный ведомством, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза (вместо ранее установленного размера в 1,045 раза)», — говорится в пояснительной записке.

Увеличение коснется окладов по воинским должностям и званиям для военных, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел. Также предложено увеличить оклады сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы и органов принуждения, федеральной противопожарной службы, таможенников и начальников органов федеральной фельдъегерской связи.

Ранее стало известно, что в Ленобласти введут единовременную выплату для вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.