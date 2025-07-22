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23:41, 22 июля 2025Бывший СССР

На Украине раскритиковали план Британии против России

Депутат Рады Дубинский прокомментировал план Британии по вооружению Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Gonchar / Global Look Press

Инициативы Великобритании по конфликту на Украине направлены не на мирное урегулирование, а на то, чтобы вызвать раздражение у России. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Таким образом он прокомментировал заявление британского министра обороны Джона Хили о намерении объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины.

«До этого, как мы помним, был ультиматум “принять перемирие за 24 часа или…". Вот это “или” является главной слабостью всех инициатив, с помощью которых европейцы и британцы пытаются принудить РФ к миру, так как это “или” еще ни разу ничем не заканчивалось», — отметил политик.

Ранее стало известно, что Хили планирует призвать к «50-дневной кампании» по вооружению Киева во время встречи контактной группы по Украине. Сообщалось, что к Лондону может присоединиться Берлин, который выделит 170 миллионов евро на закупку дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны.

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