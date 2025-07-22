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11:59, 22 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении ВС России у Днепропетровской области

На Украине рассказали о продвижении ВС России у Днепропетровской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у Днепропетровской области. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State.

Сообщается, что российские войска продвинулись около Орехового, Воскресенки и взяли под контроль Грушевское. Помимо этого, по информации аналитического ресурса, они развивают наступление севернее Мирнограда.

Ранее российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot становится все сложнее перехватывать российские баллистические ракеты.

До этого ВС России уничтожили подготовленное в Великобритании подразделение ВСУ. Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что в числе оказавшихся под ударом военных были украинские солдаты, участвовавшие во вторжении в Курскую область.

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