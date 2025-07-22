На Украине рассказали о продвижении ВС России у Днепропетровской области

На Украине рассказали о продвижении ВС России у Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у Днепропетровской области. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State.

Сообщается, что российские войска продвинулись около Орехового, Воскресенки и взяли под контроль Грушевское. Помимо этого, по информации аналитического ресурса, они развивают наступление севернее Мирнограда.

Ранее российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot становится все сложнее перехватывать российские баллистические ракеты.

До этого ВС России уничтожили подготовленное в Великобритании подразделение ВСУ. Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что в числе оказавшихся под ударом военных были украинские солдаты, участвовавшие во вторжении в Курскую область.