На Западе объяснили отсутствие соглашений по поставкам Patriot Украине

NRK: Германия и Норвегия ждут гарантий от США для поставок Patriot Украине

Соглашения по поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot все еще не заключены, потому что Германия и Норвегия ждут гарантий от США, пишет издание NRK.

Как отмечает премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьере, обе страны сначала должны получить гарантии компенсации за то, что они платят за ПВО Украины, поэтому окончательное соглашение еще не заключено. Он также попросил США объяснить, как идет дело с поставками Patriot для Украины.

«Я считаю, что заявление президента Трампа о готовности помочь является хорошим началом, но это должно быть четко определено. Когда это будет решено – и я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, – Норвегия будет готова разделить расходы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Германия и США близки к заключению сделки о передаче Украине двух ЗРК Patriot. В материале Bloomberg также приводятся слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который в ходе онлайн-встречи контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») заявил, что Берлин внесет свой вклад и отправит Украине в общей сложности пять систем Patriot «как можно быстрее», не вдаваясь в подробности переговоров с США.