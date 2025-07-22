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15:53, 22 июля 2025Бывший СССР

Надежды Азербайджана на Турцию назвали наивными

Политолог Жарихин: Азербайджан наивно верит в дружбу с Турцией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Власти Азербайджана наивно верят во внешнюю поддержку союзных стран, включая Турцию. Такое мнение высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, передает «Газета.Ru».

«Надежда на то, что у Баку появился постоянный и верный друг в лице Турции, несколько наивна, потому что у Анкары собственные интересы. И через какое-то время азербайджанское руководство в этом убедится», — рассказал политолог.

По его словам, действия Баку в отношении России в последнее время «слишком эмоциональны» и являются недальновидными и непродуманными, а потому Азербайджан в скором времени, как считает Жарихин, вернется к налаживанию отношений с Москвой.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович заявил, что прямой диалог между Россией и Азербайджаном на уровне глав государств мог бы сгладить кризис между странами. По его словам, отношения лидеров двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева были конструктивными и доверительными на протяжении долгого времени.

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