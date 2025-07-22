Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:03, 22 июля 2025Наука и техника

Назван удивительный вред привычного подсластителя

AJP: Эритрит неблагоприятно влияет на клетки сосудов мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые выяснили, что эритрит — один из самых распространенных низкокалорийных подсластителей — может неблагоприятно влиять на клетки сосудов мозга. Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Physiology.

В лабораторных условиях исследователи обработали человеческие микрососудистые эндотелиальные клетки мозга дозой эритрита, эквивалентной примерно 30 граммам вещества — столько содержится в стандартной бутылке напитка с этим подсластителем. Уже через три часа в клетках зафиксировали более чем двукратный рост уровня активных форм кислорода, то есть признаков окислительного стресса.

Кроме того, снизилась выработка оксида азота — важного вещества, которое помогает сосудам расширяться и поддерживает нормальный кровоток. Одновременно увеличилась продукция эндотелина‑1, способного сужать сосуды, а выделение t‑PA — белка, участвующего в растворении тромбов, — оказалось подавленным. Эти изменения указывают на ухудшение работы сосудистой стенки и могут способствовать образованию тромбов и повышать риск ишемического инсульта.

Авторы отмечают, что полученные данные касаются именно лабораторной модели, но они дополняют растущие доказательства связи между потреблением эритрита и увеличением риска сердечно‑сосудистых и цереброваскулярных событий.

Ранее исследования уже показывали, что некоторые сахарозаменители способны влиять на метаболизм и нарушать работу кишечной микрофлоры. Новый эксперимент с сукралозой дополняет эти данные, показывая, что подсластитель может активировать мозговые центры голода и усиливать аппетит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В угрозах Трампа России видят заслугу его жены Мелании. О чем президент США говорит с первой леди?

    Умерла глава Верховного суда России

    Правоохранители пришли с обыском к вице-губернатору российского региона

    Россиянам назвали опасные места для сбора грибов

    Раскрыты подробности двух новых обвинений для экс-замглавы Минобороны

    В Армении потребовали завести уголовное дело против Пашиняна

    Иранские аятоллы ударились в национализм

    Российский бизнес пожаловался на задержку платежей через одну страну

    Блогер побывал в Абхазии и описал отношение к русским фразой «наши деньги там ждут»

    Китай снизил закупки российского угля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости