Назван удивительный вред привычного подсластителя

AJP: Эритрит неблагоприятно влияет на клетки сосудов мозга

Ученые выяснили, что эритрит — один из самых распространенных низкокалорийных подсластителей — может неблагоприятно влиять на клетки сосудов мозга. Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Physiology.

В лабораторных условиях исследователи обработали человеческие микрососудистые эндотелиальные клетки мозга дозой эритрита, эквивалентной примерно 30 граммам вещества — столько содержится в стандартной бутылке напитка с этим подсластителем. Уже через три часа в клетках зафиксировали более чем двукратный рост уровня активных форм кислорода, то есть признаков окислительного стресса.

Кроме того, снизилась выработка оксида азота — важного вещества, которое помогает сосудам расширяться и поддерживает нормальный кровоток. Одновременно увеличилась продукция эндотелина‑1, способного сужать сосуды, а выделение t‑PA — белка, участвующего в растворении тромбов, — оказалось подавленным. Эти изменения указывают на ухудшение работы сосудистой стенки и могут способствовать образованию тромбов и повышать риск ишемического инсульта.

Авторы отмечают, что полученные данные касаются именно лабораторной модели, но они дополняют растущие доказательства связи между потреблением эритрита и увеличением риска сердечно‑сосудистых и цереброваскулярных событий.

Ранее исследования уже показывали, что некоторые сахарозаменители способны влиять на метаболизм и нарушать работу кишечной микрофлоры. Новый эксперимент с сукралозой дополняет эти данные, показывая, что подсластитель может активировать мозговые центры голода и усиливать аппетит.