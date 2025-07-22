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19:22, 22 июля 2025Мир

Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

«Интерфакс»: Переговоры России и Украины в Стамбуле запланированы на 23 июля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле запланирован на среду, 23 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с их подготовкой.

«Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля», — заявил агентству источник в Турции. Другой собеседник издания в Москве подтвердил эту информацию.

Ранее о том, что переговоры с делегацией России в Стамбуле состоятся 23 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, о ходе подготовки новой встречи в Турции ему доложил глава переговорной группы Рустем Умеров.

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