Названо самое любимое занятие россиян на даче

ОК и «ЮMoney» выяснили, что каждый третий россиянин посещает дачу летом

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) и финтех-компания «ЮMoney» провели исследование и выяснили, что среди россиян вырос спрос на один вид отдыха — дачный. В опросе, приуроченном ко Дню дачника, приняли участие 1,5 тысячи пользователей. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование показало, что каждый третий россиянин посещает дачу летом. При этом каждый четвертый проводит там выходные, а 16 процентов — живут все три месяца сезона.

Более половины участников опроса (54 процента) рассказали, что предпочитают отдыхать на даче: делать барбекю, жарить шашлыки, устраивать пикники. Столько же наслаждаются отдыхом в окружении природы. Чуть меньше (40 процентов опрошенных) занимаются грядками и теплицей, 31 процент — купаются в реке или бассейне, 29 процентов — занимаются банными процедурами, а 21 процент — посвящают время саду и ландшафтному дизайну.

Выращивание урожая для многих остается важной частью дачной жизни: 36 процентов респондентов рассматривают это как приятное дополнение к отдыху. Совсем не занимаются огородом лишь 16 процентов опрошенных.

Для 40 процентов россиян дача является местом полноценного отдыха. Некоторые используют ее для встреч с близкими, работы, праздников и пикников, а также творчества.

Кроме того, отмечается интерес россиян к садоводству и дачному хозяйству, мастер-классам и обучению в данной сфере. Также наблюдается спрос на контент про сад и огород и увеличение числа покупок для их возделывания.

Ранее сообщалось, что каждый семнадцатый опрошенный россиянин живет на даче круглый год.

