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13:30, 22 июля 2025Забота о себе

Названы три убивающие здоровье ног летом ошибки

Подолог Видаль предупредил об инфекциях из-за ходьбы босиком в бассейне летом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Подолог Мануэль Видаль заявил, что летом многие люди совершают три распространенные ошибки, которые убивают здоровье ног. Их он назвал в беседе с изданием Vanitatis.

Видаль предупредил, что не стоит ходить босиком в общественных местах, в том числе в бассейнах. Там идеальные условия для размножения бактерий и грибков, поэтому можно заразиться различными инфекциями, подчеркнул он.

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Кроме того, медик призвал тщательно высушивать пространства между пальцами после купания. Дело в том, что патогены любят влажную среду и активно размножаются, если не высушить эту часть тела. В заключение специалист посоветовал отказаться от ношения слишком узкой обуви, иначе разовьется вальгусная деформация стопы.

Ранее невролог Фатима Магомедова предложила несколько безопасных и полезных альтернатив бегу. Одной из них, по словам врача, являются пешие прогулки.

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