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16:13, 22 июля 2025Экономика

Скидки на новостройки в российских мегаполисах сравнили

Самые большие скидки на новостройки фиксируют в Челябинске
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Российские новостройки стали продавать дешевле. Цены и скидки на «первичку» в разных российских мегаполисах выяснили сервисы «Яндекс Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек». Результатами исследования делится РБК.

По статистике, объекты в российских новостройках продаются в среднем на 4 процента дешевле, чем девелоперы заявляют изначально. Анализируя цены в городах-миллионниках, такие лоты в итоге продаются дешевле на 10 и больше процентов, чем указывается в объявлениях.

Самую большую скидку аналитики фиксируют в Челябинске — там квартиры приобретаются дешевле на 15 процентов, по цене 165 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как изначальная стоимость составляет 141 тысячу рублей. Аналогичный дисконт предлагают в Воронеже — там цену снижают со 136 тысяч до 115 тысяч рублей за «квадрат». На 12-процентную скидку можно рассчитывать в Екатеринбурге (164 тысяч рублей против 144 тысяч рублей), а на 11-процентную — в Новосибирске (171 тысяч рублей против 153 тысяч рублей).

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В Санкт-Петербурге цена и итоговая стоимость объекта разнятся на 8 процентов — в Северной столице квартиры в новостройках выставляются за 274 тысячи рублей за «квадрат», а продаются — за 252 тысячи. В то же время в Москве цены отличаются лишь на 2 процента — квадратный метр оценивается в 434 тысячи рублей, а продается в среднем за 426 тысяч.

При этом в Самаре и Волгограде наблюдается обратная ситуация. В этих городах средняя цена предложения оказалась ниже стоимости сделки — цены разнятся на 9 процентов. Такая тенденция, как считают эксперты, говорит о повышенном спросе на определенные категории жилья.

В целом, по мнению специалистов, рынок недвижимости выжидает понижения ключевой ставки. Со смягчением позиции Центробанка оживится и спрос, полагают авторы исследования.

Ранее сообщалось о взлете цен на новостройки. Первичное жилье за первые шесть месяцев 2025 года подорожало на 17,9 процента, до 9,7 миллиона рублей.

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