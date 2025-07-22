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17:33, 22 июля 2025Россия

Объяснено значение денежного перевода главкома ВСУ в Россию

Депутат ГД Соболев: Перевод Сырским денег родителям означает единство народов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Сырский (в центре)

Александр Сырский (в центре). Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Денежный перевод на сумму в миллион рублей в Россию, совершенный главкомом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, означает единство двух народов. Так значение поступка Сырского объяснил депутат Госдумы Виктор Соболев, его слова приводит Telegram-канал Shot.

Как заявил парламентарий, Сырский как сын не мог не позаботиться о живущих в России родителях, которым и предназначались отправленные деньги. Их проживание в России говорит о том, что два этноса — русские и украинцы — являются не просто братьями, а одним народом.

«Ничего в этом удивительного нет, мы — один народ (...) Мы должны сделать все, чтобы восстановить русское единство», — подытожил Соболев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что главком ВСУ Сырский может являться российским агентом. «Столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — порассуждал он.

ЖЗЛ
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