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11:08, 22 июля 2025Силовые структуры

Обрезание закончилось для подмосковного хирурга задержанием

В Москве задержали хирурга после неудачной домашней операции
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве пятимесячный ребенок впал в кому после обрезания на дому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, семья с четырьмя детьми приехала из Таджикистана в Россию. Они не встали на учет. Для проведения операции родные позвали знакомого хирурга из подмосковной больницы. Во время обрезания у мальчика начались судороги, потом он ослаб и побледнел. Соседи услышали крики и вызвали скорую помощь.

Младенца госпитализировали. У него аспирационная пневмония, тяжелая анемия и судороги неясного генеза. Сейчас он находится в критическом состоянии. Хирурга уже задержали. Против матери ребенка возбудили дела о неисполнении родительских обязанностей и нарушении миграционного учета.

Ранее в Новосибирске суд приговорил к двум годам лишения свободы 42-летнего местного жителя, заставившего должника отрубить палец.

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