Обрезание закончилось для подмосковного хирурга задержанием

В Москве задержали хирурга после неудачной домашней операции

В Москве пятимесячный ребенок впал в кому после обрезания на дому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, семья с четырьмя детьми приехала из Таджикистана в Россию. Они не встали на учет. Для проведения операции родные позвали знакомого хирурга из подмосковной больницы. Во время обрезания у мальчика начались судороги, потом он ослаб и побледнел. Соседи услышали крики и вызвали скорую помощь.

Младенца госпитализировали. У него аспирационная пневмония, тяжелая анемия и судороги неясного генеза. Сейчас он находится в критическом состоянии. Хирурга уже задержали. Против матери ребенка возбудили дела о неисполнении родительских обязанностей и нарушении миграционного учета.

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