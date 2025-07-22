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05:00, 22 июля 2025Забота о себе

Одну популярную сексуальную практику назвали опасной для здоровья

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Сексолог Витор Мело заявил, что удушение во время секса сопряжено с рисками для здоровья. О них специалист рассказал в беседе с изданием Metropoles.

«Эта практика при неаккуратном выполнении может привести к обмороку и судорогам», — предупредил Мело. Чтобы минимизировать риски, паре необходим открытый диалог, продолжил он.

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Так, по словам специалиста, партнерам заранее необходимо обсудить силу и продолжительность удушения. Кроме того, стоит выбрать жест или стоп-слово, с помощью которых можно остановить сексуальную практику. В заключение Мело подчеркнул, что удушение должно доставлять исключительно удовольствие, а не дискомфорт.

Ранее врач Вера Сережина объяснила, почему опасно заниматься сексом в жару. По ее словам, в такую погоду создается дополнительная нагрузка на сердце.

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