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15:28, 22 июля 2025Экономика

Орешкин назвал ключевой вызов для мировой экономики

Орешкин: Ключевым вызовом для мировой экономики станет вымирание людей
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сокращение населения планеты станет ключевым вызовом для мировой экономики. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, эта депопуляция начнется с 2040-х годов, когда население Земли выйдет на пиковые значения. После этого начнется спад. Как отметил Орешкин, эта тема будет звучать все громче в ближайшие годы, хотя прежде часто обсуждался вопрос о том, справится ли человечество с проблемой роста населения, хватит ли на Земле еды и энергоресурсов.

«Ключевой риск нашей цивилизации — это ее вымирание и депопуляция», — подчеркнул Орешкин.

По мнению Орешкина, новый экономический рост сначала предстоит странам Южной Азии, а затем Африки.

Согласно прогнозам ООН, численность населения Земли выйдет на максимальные значения к 2084 году. Через 60 лет население планеты составит 10,3 миллиарда человек. Однако к концу века оно уменьшится на 200 миллионов.

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