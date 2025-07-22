Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:32, 22 июля 2025Наука и техника

«Открывшую технологии из 2022 года» армию США высмеяли

«Осведомитель»: Армия США впервые выполнила сброс гранаты с квадрокоптера
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Staff. Sgt. Amanda Stock / U.S. Army National Guard

Военнослужащие армии США впервые отработали сбросы ручных гранат с квадрокоптера, которые применяли в начале специальной военной операции. Открытие технологий из 2022 года высмеял Telegram-канал «Осведомитель».

Бойцы 173-й воздушно-десантной бригады и 7-го армейского учебного командования выполнили сброс ручных гранат с квадрокоптера Skydio X10D на полигоне Графенвер в Германии. «ВС США открыли для себя неизвестные технологии прямиком из 2022 года», — отметили в сообщении.

Сброс различных гранат с гражданских квадрокоптеров активно использовали в начале СВО. Сегодня, когда технику и позиции прикрывают антидроновыми системами, использовать бомбардировщики на базе таких дронов практически невозможно.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В мае издание Business Insider писало, что эпоха больших разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper подходит к концу, поскольку их могут сбивать даже устаревшие системы противовоздушной обороны. Аппарат длиной 11 метров способен нести высокоточные бомбы и ракеты Hellfire.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла глава Верховного суда России

    Российского вице-губернатора увезли на допрос из-за зубов дракона

    Жертвы аварии с рухнувшим в обрыв российским автобусом оказались не вахтовиками

    Сеть «Винлаб» назвала сроки возобновления работы магазинов

    В Раде желание Зеленского отсудить у России миллиарды назвали мулькой для лохов

    17-летнюю россиянку выманили на встречу и жестоко избили

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес

    В ЕС анонсировали 19-й пакет санкций против России

    Россиянин выжил после детонации мины на СВО

    Каспийское море рекордно обмелело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости