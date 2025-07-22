Умер Оззи Осборн. Скандальный основатель Black Sabbath был легендой, которую любил весь мир

Умер Оззи Осборн

Легендарный рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его семья, сделавшая официальное заявление, в котором рассказала об обстоятельствах кончины пионера хеви-метала.

Оззи Осборн умер в кругу семьи

Смерть Осборна наступила в возрасте 76 лет. Как рассказали родные, в последние моменты жизни музыкант «был окружен семьей и любовью».

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Семья Осборнов Фото: SGranitz / WireImage / Getty Images

«Мы просим отнестись с уважением к чувствам его близких в такой момент», — также говорится в заявлении. Оно подписано именами жены Оззи Шерон и его детей Айми, Келли, Джека и Луиса.

Осборн страдал от болезни Паркинсона

Семья покойного не назвала причину его смерти. Известно, что в последние годы жизни Осборн боролся с несколькими заболеваниями, самым серьезным из которых была болезнь Паркинсона. Кроме того, он страдал от последствий инцидента в 2019 году, когда он упал у себя дома при посещении уборной и получил тяжелые травмы. В то время музыкант также болел пневмонией и отменил свое мировое турне. До недавнего времени он с тех пор так и не выходил на сцену.

Оззи Осборн в 1991 году Фото: Martyn Goodacre / Getty Images

За последние шесть лет Осборн перенес четыре операции. Полученные в 2019 году повреждения усугубили проблемы рокера со здоровьем, которые начались еще после падения с квадроцикла более 20 лет назад.

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Оззи Осборн в 1970 году Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

За три недели до смерти легендарный рокер дал свой прощальный концерт

5 июля Осборн выступил перед публикой в первый раз за шесть лет. Концерт воссоединившихся ради этого шоу Black Sabbath на стадионе Villa Park в Бирмингеме задумывался, как прощальный. В последнее время передвигавшийся в инвалидной коляске фронтмен культовой группы пел, сидя в стоявшем на сцене черном троне, украшенном драгоценными камнями.

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Осборн сначала исполнил сольный концерт, а затем к нему присоединились участники Black Sabbath, чтобы исполнить главные хиты коллектива. Теренс Батлер, Тони Айомми и Билл Уорд входили в оригинальный состав группы, которая произвела революцию в тяжелом роке. Вместе с Осборном в таком классическом сочетании они не выступали с 2005 года, хотя в другом составе Оззи и Black Sabbath были в турне в 2017 году.

Джек Блэк и Оззи Осборн Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images

Также в шоу в Бирмингеме в честь Оззи сыграли Slayer, Metallica, Guns 'n' Roses, Стивен Тайлер, Трэвис Баркер и другие звезды. Концерт посетили более 40 тысяч зрителей.

В составе Black Sabbath Осборн произвел революцию в рок-музыке

Бирмингем — родной город музыканта, появившегося на свет в 1948 году в семье фабричных рабочих. Впоследствии рокер признавался, что его детство было трудным: он подвергался сексуальному насилию со стороны других подростков, а также задерживался за кражу. «Вор из меня вышел плохой», — признавался Оззи в 2014 году.

Black Sabbath Фото: Chris Walter / WireImage

В 1970 году свет увидел первый, названный именем коллектива альбом Black Sabbath. В том же году свет увидела возглавившая британские чарты пластинка Paranoid, а в 1971-м — следующий лонг-плей группы Master of Reality. Эти записи отличал нехарактерный для британского рока того времени тяжелый звук, проникнутый, словами Теренса Батлера, «индустриальным чувством». Он оказал огромное влияние на музыку того времени.

Успех Black Sabbath спровоцировал бум хеви-метала по всему миру

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

После нескольких успешных альбомов в 1979 году Осборн был уволен из Black Sabbath. Другие участники коллектива были недовольны его алкогольной и наркотической зависимостью. Воссоединение состоялось только в 2013 году. Как сольный артист Оззи выпустил 11 альбомов, каждый из которых продавался миллионами экземпляров.

Осборн называл себя Принцом тьмы и прославился скандальными выходками

На протяжении всей карьеры рокера, провозгласившего себя Принцем тьмы, сопровождали самые разнообразные скандалы. Самый известный из них случился на концерте в 1982 году, когда Осборн на сцене откусил голову мертвой летучей мыши. По словам самой звезды, годом ранее на встрече с представителями своего лейбла он откусил головы двум живым голубям, которых принес с собой как знак примирения.

Оззи Осборн в 1970-х Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

196 миллионов долларов составляет состояние Оззи и Шерон Осборнов

В 1989 году рок-звезду арестовывали за домашнее насилие в адрес жены. Его обвинили в покушении на убийство Шерон, но пара достигла примирения, и дело было закрыто. В 2016 году супруги на время расходились после того, как Оззи изменил жене со стилисткой.

Black Sabbath в начале 1970-х Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

На протяжении всей жизни фронтмен Black Sabbath боролся с разнообразными зависимостями. Он признавался, что не раз срывался и снова уходил в запои — нередко после нескольких лет трезвости.

С 2002 по 2005 годы жизнь семьи Осборнов была предметом популярного реалити-шоу The Osbournes. Проект, породивший немало мемов, был хитом эфира и удостоился премии Emmy.