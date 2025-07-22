Пилот пассажирского самолета чудом смог избежать столкновения с бомбардировщиком в небе

PYOK: Пилот Skywest чудом избежал столкновения с бомбардировщиком в небе

Пилот пассажирского самолета авиакомпании Skywest чудом смог избежать столкновения с бомбардировщиком B-52 в небе. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт совершал полет из Миннеаполиса в Майнот, где также расположена база ВВС США. Во время полуторачасового рейса диспетчер внезапно заявил пилотам, что в зоне их следования пролетает военный самолет. Капитану воздушного судна пришлось выполнить маневр, чтобы не столкнуться с ним.

После случившегося он по громкой связи подробно объяснил пассажирам, что произошло, а также принес извинения за отклонение от маршрута. «Это совсем не нормально. Не понимаю, почему нас не предупредили заранее», — заметил капитан.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе над Москвой. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна решил продолжить полет на аэродром назначения.