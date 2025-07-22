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06:41, 22 июля 2025Бывший СССР

Политолог объяснил роль Турции в эскалации конфликта Азербайджана и России

Политолог Живов: Турция может втянуть Азербайджан в противостояние с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Политолог и публицист Алексей Живов в беседе с Tsargrad.tv объяснил роль Турции в эскалации конфликта Азербайджана и России. Он допустил, что Анкара может втянуть Баку в противостояние.

По словам эксперта, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ведет политику многовекторности и «улыбается всем», однако в случае обострения он готов к партнерству с Азербайджаном.

«Он одновременно пытается быть другом всем враждующим сторонам. Ожидать, что Турция при Эрдогане станет открытым врагом России военным — бессмысленно, не станет», — отметил Живов, указав, что стратегическая расстановка, тем не менее, изменяется.

Он считает, что влиятельные силы провоцируют турецкого лидера на более жесткую позицию. Например, Турция может начать враждебные действия в Черном море и втянуть в это Азербайджан, допустил политолог.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что у Азербайджана пропала необходимость выдавать себя за лучшего друга России. По его мнению, Баку сегодня реализует свои планы при поддержке Турции.

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