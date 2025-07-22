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12:32, 22 июля 2025Забота о себе

После семи лет и 37 операций пережившая выстрел в лицо футболистка смогла сама поесть

People: Американка смогла сама поесть через семь лет после покушения отчима
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Northwell Lenox Hill

Чирлидерше и футболистке Амеди Дьюи было 18 лет, когда в 2018 году отчим намеренно выстрелил ей в лицо. Историю молодой американки опубликовало издание People.

Врачи сказали девушке, что после таких серьезных травм выживают менее двух процентов пациентов. Но Дьюи выжила и перенесла 37 операций по реконструкции лица, последняя из которых состоялась в ноябре 2024 года. Тогда ей провели костную пластику — хирурги создали Дьюи верхнюю челюсть из кости, взятой из ее малоберцовой кости, и вживили ей новые зубы.

Впервые за семь лет после покушения 25-летняя Дьюи смогла сама нормально поесть — до этого для питания ей приходилось максимально измельчать еду. «Первым делом я съела жареный сыр. Села за стол и подумала: "Ладно, я готова". Откусила кусочек, посмотрела на отца, и на моем лице появилась широкая улыбка, я вскочила и закружилась в танце. А потом мы пошли ужинать, и я заказала бургер с беконом толщиной в пять сантиметров — все откусила сама», — вспоминает она. Следующим шагом станет глазной протез. Сейчас девушка учится на травматолога и активно занимается повышением осведомленности о безопасности обращения с оружием и психических заболеваниях.

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До начала правозащитной деятельности, по словам Дьюи, она не знала своей цели в жизни, а сейчас ей хочется помогать незнакомым людям, оказавшимся дома в такой же беде.

Ранее фитнес-тренер и актер Брэдли Роуз из Великобритании рассказал, как пережил инсульт в 32 года. По словам Роуза, он почувствовал мучительную головную боль по дороге на кинопробы в январе 2019 года. Мужчина не пошел домой, но на пробах не смог вспомнить ни одной из своих реплик.

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