После семи лет и 37 операций пережившая выстрел в лицо футболистка смогла сама поесть

People: Американка смогла сама поесть через семь лет после покушения отчима

Чирлидерше и футболистке Амеди Дьюи было 18 лет, когда в 2018 году отчим намеренно выстрелил ей в лицо. Историю молодой американки опубликовало издание People.

Врачи сказали девушке, что после таких серьезных травм выживают менее двух процентов пациентов. Но Дьюи выжила и перенесла 37 операций по реконструкции лица, последняя из которых состоялась в ноябре 2024 года. Тогда ей провели костную пластику — хирурги создали Дьюи верхнюю челюсть из кости, взятой из ее малоберцовой кости, и вживили ей новые зубы.

Впервые за семь лет после покушения 25-летняя Дьюи смогла сама нормально поесть — до этого для питания ей приходилось максимально измельчать еду. «Первым делом я съела жареный сыр. Села за стол и подумала: "Ладно, я готова". Откусила кусочек, посмотрела на отца, и на моем лице появилась широкая улыбка, я вскочила и закружилась в танце. А потом мы пошли ужинать, и я заказала бургер с беконом толщиной в пять сантиметров — все откусила сама», — вспоминает она. Следующим шагом станет глазной протез. Сейчас девушка учится на травматолога и активно занимается повышением осведомленности о безопасности обращения с оружием и психических заболеваниях.

До начала правозащитной деятельности, по словам Дьюи, она не знала своей цели в жизни, а сейчас ей хочется помогать незнакомым людям, оказавшимся дома в такой же беде.

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