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20:02, 22 июля 2025Путешествия

Потеющих людей предупредили об одном риске при досмотре в аэропортах

Алина Черненко

Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock / Fotodom

Потеющих людей предупредили о риске более тщательного досмотра в аэропортах. Об этом сообщает CNN.

Как пишет источник, сильное потоотделение, особенно в интимных местах, может вызвать подозрение у служб безопасности воздушных гаваней. Сотрудник Администрации транспортной безопасности (TSA) США пояснил, что повышенная влажность тела иногда приводит к изменению плотности одежды. Из-за этого срабатывает сигнал на сканерах безопасности.

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«В этом случае пассажиру может потребоваться дополнительный досмотр в той области, которая отобразилась в системе, чтобы убедиться в отсутствии угрозы», — пояснил собеседник издания.

Ранее в Австралии пассажирку с илеостомой вынудили раздеться на досмотре в аэропорту. Девушку отвели в отдельную комнату и велели ей снять штаны.

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