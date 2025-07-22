Депутат Рады Скороход: Фронт ВСУ разваливается по всем направлениям

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) разваливается на всех направлениях. О положении украинских войск в интервью YouTube-каналу Politeka Online откровенно высказалась депутат Верховной Рады Анна Скороход.

«Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами, и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно», — заявила она.

По словам депутата Рады, в короткие сроки исправить сложившуюся ситуацию невозможно, а «ждать чуда» неоткуда — Скороход усомнилась во внезапном наращивании помощи от союзников Киева.

Ранее эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро предположил, что в течение ближайшего года союзники Украины могут начать дистанцироваться от Киева.

