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12:34, 22 июля 2025Бывший СССР

Премьер Украины назвала главную цель нового правительства

Премьер Украины Свириденко: Главная цель кабмина — нарастить производство оружия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Главная цель нового правительства Украины — радикально нарастить темпы производства оружия в стране. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава кабмина Юлия Свириденко.

«Главной задачей Свириденко будет наращивание внутреннего производства оружия в стране в качестве меры предосторожности на случай, если она лишится внешней помощи», — говорится в публикации.

Премьер-министр выразила уверенность, что у Киева остается очень мало времени, чтобы успеть наладить поставки собственного оружия.

Ранее Свириденко заявила, что президент США Дональд Трамп и украинский глава Владимир Зеленский договорились об инвестициях в производство дронов на Украине и их закупке США. Она отметила, что новый министр обороны Денис Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с Вашингтоном.

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