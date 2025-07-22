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12:27, 22 июля 2025Культура

Пригожин и Валерия поссорились прямо перед камерами

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин раскрыли причины ссор в их семье
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Super.ru

Продюсер Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия рассказали о ссорах в их семье. Об этом пара сообщила в интервью Super на площадке издания на фестивале VK Fest.

По признанию супругов, в последний раз ссора между ними возникла в тот же день, за несколько часов до интервью. Пригожин признался, что у них с Валерией разные подходы к планированию рабочих графиков: артистка не хотела идти на интервью сразу после выступления, а Иосиф настаивал на подходе к журналистам в сценическом образе.

«Я люблю, когда все четенько. Когда меня кто-то сбивает, раздражаюсь. А еще меня раздражает самоедство! Что она суперперфекционист!» — заявил продюсер.

Валерия рассказала, что не хотела приходить раньше, чтобы успеть переодеться — сменить вечернее платье на повседневный и легкий костюм.

«Иначе я бы стояла здесь со шлейфами, как дура дурацкая. Зачем? Я бы слилась!» — добавила она.

Ранее стало известно, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью западному изданию пообещал никогда не предавать президента России Владимира Путина. Также он комментировал свое сотрудничество с певицей Дарьей Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, которую назвал патриоткой страны.

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