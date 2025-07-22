Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 22 июля 2025Россия

Путин наградил соратника Кадырова

Путин наградил почетной грамотой депутата Госдумы Делимханова
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Вручение Почетной грамоты Президента РФ Адаму Делимханову (слева)

Вручение Почетной грамоты Президента РФ Адаму Делимханову (слева). Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Депутату Госдумы Адаму Делимханову вручили почетную грамоту президента России Владимира Путина. О награждении своего соратника сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Эта высокая государственная награда является признанием его значительного вклада в развитие страны, укрепление ее безопасности и стабильности, а также заслуг в многолетней и добросовестной службе Отечеству», — написал политик.

Он назвал Делимханова одним из самых ярких представителей команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который многие годы работает на благо государства. Глава Чечни также охарактеризовал депутата как опытного война, прошедшего сложный боевой путь в годы борьбы с терроризмом на территории республики.

Ранее Кадыров получил почетный знак «Кентавр» Совета главных архитекторов России. Награда присуждается за заслуги в области архитектуры, а также значимые архитектурные и градостроительные проекты. Достижения, за которые главу Чечни удостоили этого знака, не приводятся.

До этого Путин наградил Кадырова Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Согласно тексту указа, награда присвоена чеченскому лидеру за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В редакцию издания Baza пришли с обысками. Журналисты в офисе перестали выходить на связь, главного редактора не могут найти

    Шура назвал лучший город на Земле

    Володин сообщил о смерти депутата Госдумы

    Власти рассказали о вопиющем случае надругательства мигрантов над российским ребенком

    Лавров пригрозил ЕС отпором в случае продолжение Украиной терактов

    Лавров заявил о тревоге от угроз Германии

    Российские синхронистки остались без золота чемпионата мира в группе

    Лавров заявил об «остервенении» Европы

    В Сумах прогремел взрыв

    Пакеты обошлись россиянам во внушительную сумму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости