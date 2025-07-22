Путин наградил соратника Кадырова

Путин наградил почетной грамотой депутата Госдумы Делимханова

Депутату Госдумы Адаму Делимханову вручили почетную грамоту президента России Владимира Путина. О награждении своего соратника сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Эта высокая государственная награда является признанием его значительного вклада в развитие страны, укрепление ее безопасности и стабильности, а также заслуг в многолетней и добросовестной службе Отечеству», — написал политик.

Он назвал Делимханова одним из самых ярких представителей команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который многие годы работает на благо государства. Глава Чечни также охарактеризовал депутата как опытного война, прошедшего сложный боевой путь в годы борьбы с терроризмом на территории республики.

Ранее Кадыров получил почетный знак «Кентавр» Совета главных архитекторов России. Награда присуждается за заслуги в области архитектуры, а также значимые архитектурные и градостроительные проекты. Достижения, за которые главу Чечни удостоили этого знака, не приводятся.

До этого Путин наградил Кадырова Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Согласно тексту указа, награда присвоена чеченскому лидеру за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу.