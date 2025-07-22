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08:30, 22 июля 2025Забота о себе

Раскрыт способ сделать мастурбацию полезнее

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Navinpeep / Getty Images

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что мастурбация перед зеркалом является более полезной, чем без него. Об этом она рассказала изданию Metropoles.

Как объяснила Араужо, мастурбация перед зеркалом повышает уверенность в себе. Также, по ее словам, благодаря такой сексуальной практике можно усилить близость с партнером, поскольку человек станет лучше понимать свое тело в результате регулярных исследований.

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Кроме того, продолжила сексолог, при мастурбации перед зеркалом разрушается навязанное со всех сторон утверждение о том, что тело должно быть идеальным. К тому же так можно стать настоящим экспертом в области собственного удовольствия, а это приведет к более яркой сексуальной жизни. В заключение Араужо добавила, что мастурбация перед зеркалом не предполагает участие третьих лиц, поэтому здесь нет никаких ожиданий и сценариев.

Ранее в Испании открылась клиника, специализирующаяся на лечении травм после анального секса. В медицинский центр обычно приходят люди, которые стеснялись посетить обычную больницу.

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