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00:30, 22 июля 2025Из жизни

Раскрыто происходящее на секс-тренингах для американской элиты

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: PeopleImages / Getty Images

В США состоятельные мужчины посещают дорогостоящие тренинги для повышения сексуального мастерства. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Курсы организует Корт Вокс — секс-тренер из Лос-Анджелеса. Стоимость его трехдневного интенсива начинается от девяти тысяч долларов (700 тысяч рублей), а годичная VIP-программа обойдется в 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей).

На занятиях, которые Вокс называет «соматическими лабораториями», участники практикуют дыхательные техники, тантрическую медитацию и, с их согласия, участвуют в упражнениях с полным обнажением.

Журналистка Daily Mail Джана Хокинг побывала на тренингах Вокса и рассказала, что там происходит. В своей статье она называет их секретным тренировочным лагерем для американской элиты.

Не каждый день доводится наблюдать, как мужчина и женщина предаются плотским утехам перед группой незнакомцев — но, с другой стороны, это были отнюдь не обычные выходные. Мужчину зовут Корт Вокс — этот белокурый здоровяк с короткой стрижкой и бородой работает секс-коучем в Лос-Анджелесе и устраивает ретриты для мужчин, желающих улучшить свои навыки в постели. Он усердно вел практическое занятие со своей напарницей, тоже тренером

Джана ХокингDaily Mail
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По словам Вокса, его клиентами становятся разные люди. Среди них есть топ-менеджеры, недавно разведенные мужчины, люди, зависимые от порнографии, и бывшие последователи строгих религиозных культов, пытающиеся избавиться от чувства стыда, связанного с сексом. Многие из них хотят не просто вернуться к сексу, а научиться заниматься им осознанно.

Тренер утверждает, что большинство мужчин никогда не получали адекватного сексуального образования, свободного от стыда. «Мы полагаемся на сценарии, которые усвоили в 18 лет, — говорит он. — Порнография, религия, патриархат. Ничто из этого не учит нас чувствовать, не учит слушать».

Ранее сообщалось, что в США основательницу знаменитой компании OneTaste Николь Дейдон признали виновной в создании секс-секты, а также в принуждении сотрудников к рабскому труду. Она использовала психологическое давление, чтобы заставлять последовательниц вступать в нежелательные сексуальные контакты с инвесторами и клиентами.

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