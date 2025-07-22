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16:17, 22 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о вирусах страшнее холеры в водоемах

Онищенко предупредил, что в российских водоемах есть вирусы страшнее холеры
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В российских водоемах есть вирусы страшнее турецких вибрионов и холеры. Об этом предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с НСН.

Врач отметил, что возбудители холеры есть практически во всех водоемах, даже когда про них не сообщают в СМИ. При этом в реках и озерах, где категорически запрещено купаться, водится еще более опасный организм — энтеровирус. Он способен вызывать тяжелые формы заболеваний с сыпью и другими неприятными симптомами, уточнил Онищенко.

«Он может протекать тяжелее, чем холера. Холера обезвоживает организм, но мы научились ее лечить антибиотиками. А энтеровирус — это вирус, который антибиотиками не лечится», — пояснил эпидемиолог.

Ранее россиян предупредили о риске заражения опасной болезнью от комаров. По словам биологов, насекомые в стране переносят малярию, гельминтоз и дирофиляриоз, а также лихорадки Денге, Зика и Западного Нила.

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