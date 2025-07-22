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03:54, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали главное действие при получении на карту денег от незнакомца

Глушкова: При получении на карту денег от незнакомца нужно обратиться в банк
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Если на банковскую карту поступили деньги от неизвестного отправителя, следует незамедлительно сообщить о подозрительной транзакции в банк. С такой рекомендацией к россиянам обратилась председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения "Опоры России" Ирина Глушкова в беседе с агентством «Прайм».

«Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление», — пояснила Глушкова. Она уточнила, что в заявлении необходимо разъяснить, что вы не ждали этот платеж и хотите, чтобы он был отправлен назад.

По словам эксперта, в банке объяснят, что делать дальше, и скажут, следует ли обращаться в правоохранительные органы или нет.

Ранее в МВД перечислили «кодовые фразы» телефонных мошенников.

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