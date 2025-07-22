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14:45, 22 июля 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянам раскрыли способ сжечь жир на животе быстрее ходьбы и диеты

Тренер Илья Франк: Берпи поможет сжечь жир на животе быстрее ходьбы и диеты
Мария Винар

Фото: Freepic.Diller / Freepik

Мастер-тренер XFIT Илья Франк раскрыл способ, который поможет сжечь жир на животе быстрее ходьбы и бега. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Так, самым эффективным упражнением для похудения в данной области на теле оказалось берпи, которое сочетает в себе приседание, планку, отжимание и прыжок. По словам эксперта, оно активно задействует все тело на высоком пульсе, ускоряя его метаболизм. Кроме того, во время выполнения данного многосуставного упражнения повышается уровень гормонов, ответственных за расщепление жиров. «Упражнение дает метаболический стресс и гормональный отклик, что работает значительно лучше, чем просто ходьба и даже низкокалорийная диета без физической активности», — объяснил Франк.

Берпи, как считает специалист, стоит уделять 15-25 минут три раза в неделю. «Главное — это интенсивность, а не продолжительность. Лучше 20 минут интенсивной работы, чем час низкоинтенсивной нагрузки», — подчеркнул он.

При этом Франк уточнил, что жир сжигается на всем теле, а не только в упомянутой области. Вдобавок он отметил, что данное упражнение следует выполнять с осторожностью, учитывая уровень физической подготовки.

В июне фитнес-тренер Алена Грибанова перечислила россиянкам способы быстро сжечь жир на бедрах.

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