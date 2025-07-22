Россиянам рассказали о признаках «царской болезни»

Врач общей практики Гольцман: При гемофилии человек замечает странные синяки

В России специалисты разработали эффективную терапию, которая позволяет продлевать жизнь пациентов с гемофилией, рассказала врач-педиатр, врач общей практики Анастасия Гольцман. Признаки так называемой «царской болезни» она перечислила россиянам в беседе с РИАМО.

По словам Гольцман, гемофилию типа А и типа В сложно отличить без лабораторных исследований. При обоих типах болезни человек замечает странные синяки, у него может течь кровь из носа, появляться кровоточивость десен. Кроме того, даже при мелких травмах кровь трудно остановить.

Врач добавила, что болезнь может проходить и в легкой, и в очень серьезной форме — это зависит от того, сколько факторов свертывания есть в организме. Когда его мало, кровь хуже сворачивается и возрастает опасность неожиданных и внутренних кровотечений, угрожающих жизни. Внутреннее кровотечение можно определить по наличию крови во рвоте или стуле, уточнила Гольцман.

Доктор подчеркнула, что человек может долго не знать о болезни, пока не столкнется с сильным кровотечением после травмы или во время операции. При появлении неожиданных кровотечений или других признаков гемофилии Гольцман порекомендовала пройти консультацию у терапевта или педиатра, записаться на консультацию у генетика и сдать анализ ДНК.

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