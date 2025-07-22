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04:13, 22 июля 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали украинский город ударными беспилотниками

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об атаке ударных беспилотников на город
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские ударные беспилотники атаковали Одессу. Об этом сообщил глава Областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram-канале.

По его словам, работали системы противовоздушной обороны, однако справиться с дронами не удалось. Зафиксированы повреждения инфраструктуры, началось несколько пожаров. Прочая информация уточняется, добавил Кипер.

Над устранением последствий ударов работают экстренные службы, добавил глава ОВА.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили подземный склад вооружений Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковске.

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