Рухнувший во время крестного хода мост в российском регионе восстановили

В Вологодской области восстановили мост, который рухнул во время крестного хода

В Вологодской области восстановили мост, который рухнул во время проведения крестного хода. Об этом сообщил губернатор российского региона Георгий Филимонов, пишет ТАСС.

«Конструкцию полностью заменили: установили новые опоры, деревянные балки, страховочные тросы и перила. Теперь мост устойчивее», — рассказал глава Вологодской области.

Филимонов уточнил, что мост снова открыли для жителей. Однако передвигаться по новой переправе можно только группами до десяти человек. Мост длиной 64 метра соединяет поселок Дуниловский и деревню Дунилово, сокращая путь на 3 километра. Переправой ежедневно пользуются 520 жителей, чтобы добраться к магазинам, медпункту и церкви.

Подвесной мост, о котором идет речь, обрушился 12 июля. В этот момент по нему проходил крестный ход. В результате 12 человек получили травмы. Двоим из них пришлось проходить восстановление в стационаре.