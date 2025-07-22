Сексолог оценила влияние вибраторов на сексуальную жизнь

Сексолог Натали Гутьеррес рассказала, какое влияние вибраторы оказывают на сексуальную жизнь. Ее слова приводит издание O Globo.

По словам Гутьеррес, широко распространено мнение, будто вибраторы только вредят сексуальной жизни, но в действительности это не так. «Они способствуют самопознанию и укреплению самооценки», — пояснила специалистка.

Причем, по ее словам, положительные эффекты от вибраторов можно будет оценить как при самостоятельном использовании, так и при применении вместе с партнером. Гутьеррес подчеркнула, что женщина, хорошо знающая собственное тело, выстраивает более гармоничные сексуальные отношения с мужчинами.

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