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02:00, 22 июля 2025Забота о себе

Сексолог оценила влияние вибраторов на сексуальную жизнь

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог Натали Гутьеррес рассказала, какое влияние вибраторы оказывают на сексуальную жизнь. Ее слова приводит издание O Globo.

По словам Гутьеррес, широко распространено мнение, будто вибраторы только вредят сексуальной жизни, но в действительности это не так. «Они способствуют самопознанию и укреплению самооценки», — пояснила специалистка.

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Причем, по ее словам, положительные эффекты от вибраторов можно будет оценить как при самостоятельном использовании, так и при применении вместе с партнером. Гутьеррес подчеркнула, что женщина, хорошо знающая собственное тело, выстраивает более гармоничные сексуальные отношения с мужчинами.

Ранее писательница Айл МакЭлрой раскрыла секрет хорошего орального секса. По ее словам, лучше дразнить партнера, а не сразу демонстрировать ему все возможности гортани.

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