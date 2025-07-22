Сеть «Винлаб» назвала сроки возобновления работы магазинов

Novabev: Сеть магазинов «Винлаб» возобновит работу в течение недели

Сеть магазинов «Винлаб» возобновит работу в течение недели. Соответствующие сроки назвали «Ленте.ру» в материнской компании Novabev Group и «Винлаба».

Как отмечают представители сети, более ста магазинов уже возобновили работу после кибератаки. На полноценный рабочий режим «Винлаб» планирует выйти в течение недели.

«Novabev Group сообщает о прогрессе в восстановлении бизнес-процессов после кибератаки. Более 100 торговых точек "Винлаб" возобновили работу в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах — новые открытия происходят в режиме нон-стоп», — отмечают в пресс-службе.

Крупная сеть алкомаркетов внезапно приостановила свою работу по всей территории России в середине июля. К 15 числу многие торговые точки не работали уже второй день подряд. Причиной сбоя стал масштабный взлом внутренних серверов компании. На дверях самих торговых точек вывешены объявления, в которых говорится о «технических причинах» парализации работы «Винлаб».

Позднее стало известно о «беспрецедентной кибератаке» хакеров. В Novabev Group заявили, что атака была масштабной и скоординированной и в результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов. Хакеры вышли на связь и потребовали выкуп, но руководство отказалось.