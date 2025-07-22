Словакия решила увеличить закупки российского газа по льготам от ЕС

Bloomberg: Словакия хочет увеличить закупки российского газа по льготам от ЕС

Словакия планирует в 2025 году увеличить закупки российского газа, воспользовавшись ограничением на покупку энергоресурсов РФ для других стран — участниц Европейского союза, пишет агентство Bloomberg.

Как уточнило издание, государственный поставщик энергии Словакии Slovensky plynarensky priemysel (SPP) решил в следующем году обеспечить 100 процентов своих потребностей за счет газа из России, купленного по льготам ЕС.

«Российский газ для нас самый экономически выгодный, поэтому мы отдаем ему приоритет», — подчеркнул директор по торговле SPP Михал Лалик.

Ранее стало известно, что в 2024 году ЕС потратил больше средств на российский газ, чем на помощь Украине.