Стало известно число осужденных женщин в рядах ВСУ

Около 9,5 тысячи осужденных украинцев пополнили ряды ВСУ, среди них есть женщины

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщила, что около 9,5 тысячи украинцев вступили в ряды Вооруженных сил республики (ВСУ), среди них около 100 женщин. Слова ведомства передает РИА Новости.

«Около 9,5 тысячи осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, получивших приговоры, служат в ВСУ», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что осужденных женщин привлекают в первую очередь в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Евгения Пикалова сообщила, что ВСУ заинтересованы в наборе заключенных, осужденных за убийство. Больше всего в рядах ВСУ осужденных по статьям «мошенничество» и «кража».