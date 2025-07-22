Стало известно о смерти российского туриста в аэропорту Еревана

Shamshyan: В аэропорту Еревана умер российский турист

В аэропорту Еревана «Звартноц» скончался мужчина. Как сообщает местный портал Shamshyan, это гражданин России, который прибыл в Армению в качестве туриста.

«В отдел аэропорта «Звартноц» Главного управления коммунальной полиции МВД РА поступила информация об ухудшении самочувствия гражданина, находившегося в зоне ожидания... На место происшествия прибыла дежурная бригада врачей, ... которая констатировала смерть мужчины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина находился в аэропорту с женой. Специалисты выясняют, что стало причиной смерти россиянина. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось, что турист из Британии приехал на отдых в горы Европы, сделал там селфи и бесследно исчез.