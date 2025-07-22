Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:45, 21 июля 2025Путешествия

Стало известно о смерти российского туриста в аэропорту Еревана

Shamshyan: В аэропорту Еревана умер российский турист
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В аэропорту Еревана «Звартноц» скончался мужчина. Как сообщает местный портал Shamshyan, это гражданин России, который прибыл в Армению в качестве туриста.

«В отдел аэропорта «Звартноц» Главного управления коммунальной полиции МВД РА поступила информация об ухудшении самочувствия гражданина, находившегося в зоне ожидания... На место происшествия прибыла дежурная бригада врачей, ... которая констатировала смерть мужчины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина находился в аэропорту с женой. Специалисты выясняют, что стало причиной смерти россиянина. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось, что турист из Британии приехал на отдых в горы Европы, сделал там селфи и бесследно исчез.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне могут лишиться популярного лекарственного препарата. Что известно?

    В США обеспокоились безопасностью подводных кабелей из-за России

    Израиль попросил Россию не поставлять Ирану комплексы ПВО

    Сын Байдена объяснил плохое выступление отца на дебатах с Трампом снотворным

    Зеленский пожаловался на отсутствие передачи обещанной помощи от ЕС

    Пушилин заявил о проблемах ВСУ из-за потери Белой Горы в ДНР

    Опубликованы спутниковые снимки рекордной за 146 лет непогоды над Москвой

    Стало известно о смерти российского туриста в аэропорту Еревана

    Раскрыта причина угроз Трампа России

    Белый дом объяснил причины недовольства сына Байдена миграционной политикой США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости