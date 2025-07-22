В Bloomberg сообщили о недоумении в Европе из-за дерзкого шага Зеленского

Западные страны внимательно наблюдают за ситуацией, связанной с рейдами в Независимом антикоррупционном бюро Украины. Об этом пишет Bloomberg.

«Масштабные рейды в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) вызвали обеспокоенность у союзников Киева», — отемчеается в статье.

Также в материале говорится, что НАБУ было создано за счет средств западных партнеров Украины десять лет назад, однако оно постоянно сталкивалось с сопротивлением со стороны киевского режима при расследовании коррупционных дел.

По информации агентства, представители посольств нескольких европейских стран внимательно наблюдают за развитием ситуации.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе заседания парламента устроил перепалку с Зеленским по вопросу мобилизации. Тогда президент Украины заявил, что солдат ВСУ демобилизуют по завершении конфликта.