Тигр-людоед растерзал женщину

В Индии два тигра напали на троих человек за три часа

В Индии два тигра-людоеда за три часа напали на троих местных жителей. Об этом сообщает The Hindu.

Нападения произошли в округе Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, 17 июля. Первой жертвой стала женщина — 50-летняя Тришна. Ее частично съеденное тело нашли на плантации сахарного тростника. Через полчаса тигр напал на 20-летнего Нилеша, которого спас друг, отогнавший хищника палкой. Еще одного мужчину зверь ранил на соседнем поле.

С апреля 2025 года произошло уже не меньше девяти нападений. До этого тигр растерзал фермера в деревне Пхулкар.

Местные жители обвиняют власти в бездействии, несмотря на постоянные конфликты с хищниками у границ заповедника, где обитают тигры. Лесной департамент направил спецгруппы для поимки опасных животных, а районная администрация пообещала усилить меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в Непале тигр растерзал пожилого мужчину, который отправился с друзьями в лес собирать траву. Поиски начались после того, как 68-летний непалец не вернулся домой с остальными.