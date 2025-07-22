Трампу предрекли судьбу Ельцина

Экс-советник Хилл: Трамп может разрушить США, как это сделал Ельцин с СССР

Американский лидер Дональд Трамп может сыграть роль в разрушении США подобно тому, как Борис Ельцин поучаствовал в распаде СССР. Такое мнение о судьбе главы Белого дома высказала бывший заместитель помощника президента США и старший директор по делам Европы и России в Совете национальной безопасности Фиона Хилл в интервью для The New York Times (NYT).

«Трамп разрушает США точно так же, как Ельцин разрушал Советский Союз», — заявила экс-советник, отметив, что после начала второго срока американского лидера она видит «параллели между США и рухнувшими империями».

По мнению Хилл, политика Трампа создает ощущение действия, однако на самом деле реформы главы Белого дома ничего не исправляют, а в некоторых вопросах имеют скорее разрушительный характер. Она резюмировала, что «популизм в данном случае предлагает быстрые решения для чрезвычайно сложных проблем».

Ранее Хилл заявила, что президента России Владимира Путина не беспокоит жесткая риторика Дональда Трампа. Она предположила, что российский лидер сейчас «довольно уверен в себе» на фоне политического хаоса в США.