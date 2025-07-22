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14:41, 22 июля 2025Мир

В США раскрыли реакцию Путина на гнев Трампа

Экс-советник Хилл: Путина не беспокоит жесткая риторика Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президента России Владимира Путина не беспокоит жесткая риторика американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявила советник по вопросам обороны Великобритании, экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл, передает The New York Times (NYT).

«Я не думаю, что Путин действительно беспокоится о гневе Трампа, потому что он считает, что Трамп не пойдет на многое, и я думаю, что он прав», — отметила Хилл.

Экс-советник американского лидера предположила, что Путин в настоящее время «довольно уверен в себе» на фоне политического хаоса в США. Хилл также отметила, что Вашингтон сам подрывает свою безопасность.

Ранее Трамп пригрозил России 100-процентными тарифами, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.

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