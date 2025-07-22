Туристам рассказали о падении цен на отдых «все включено» на российском курорте

АТОР: Летом 2025 в Анапе выгодно бронировать отели «все включено»

Летом 2025 года в Анапе туристам выгодно бронировать отели по системе «все включено». О падении цен рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в некоторых гостиницах Анапы, работающих по системе «все включено», цены упали на 20-30 процентов. Так, тур на 10 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле Pontos Family Resort Zarya и заездом с 28 июля стоит 99 тысяч рублей (двое взрослых и ребенок). Чуть дороже, в 124 тысячи рублей, обойдется аналогичный тур в четырехзвездочный отель «Дивный мир Усадьба Шато».

В АТОР подчеркнули, что «все включено» — самое экономное решение в 2025 году в Анапе. «Иначе, забронировав "дешевый" отель без питания или с завтраками, вы получите "в дополнение" не слишком маленькие расходы в городе на подорожавшее питание», — говорится в материале.

Ранее россияне искупались на пляжах Анапы, несмотря на запреты Роспотребнадзора, и поделились впечатлениями. «Купаемся — не позеленели, видите, все нормально», — так описал свой опыт один из отдыхающих.

