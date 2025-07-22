Украинской певице Лободе спрогнозировали трудности со въездом в Россию

РИА Новости: У украинской певицы Лободы могут быть трудности со въездом в Россию

У певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания на отказ. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — заявил собеседник агентства.

В марте Лобода, осудившая специальную военную операцию (СВО), рассказала о жизни после отъезда из России. Она добавила, что была очень счастливым человеком, однако после начала СВО решила «быть со своей страной», поскольку у нее «не осталось выбора».