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03:26, 22 июля 2025Культура

Украинской певице Лободе спрогнозировали трудности со въездом в Россию

РИА Новости: У украинской певицы Лободы могут быть трудности со въездом в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания на отказ. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — заявил собеседник агентства.

В марте Лобода, осудившая специальную военную операцию (СВО), рассказала о жизни после отъезда из России. Она добавила, что была очень счастливым человеком, однако после начала СВО решила «быть со своей страной», поскольку у нее «не осталось выбора».

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