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11:07, 22 июля 2025Путешествия

В Европе банды начали вербовать детей-карманников для кражи кошельков у туристов

Daily Mail: В Венеции банды начали вербовать детей для краж у туристов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

В популярном городе Европы преступные банды начали вербовать в свои ряды детей-карманников, чтобы те крали кошельки и другие ценные вещи у туристов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что речь идет об итальянской Венеции — с момента завершения пандемии и снятия ограничений на туризм в городе активизировались карманники. При этом теперь в их рядах часто можно встретить несовершеннолетних, которых нельзя призвать к ответственности по закону, а также беременных женщин.

Благодаря некоторым несовершенствам правовой системы многие карманники-женщины или несовершеннолетние не особо беспокоятся о возможном наказании. Власти намерены принять меры для предотвращения деятельности таких банд.

Ранее в Европе вор украл у российской туристки и ее корейского парня планшет iPad, но не смог его продать и выбросил в месте для переработки мусора. По словам автора публикации, от краж пострадали не только они, но и другие туристы из группы.

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