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16:39, 22 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме объяснили просьбы к полякам покинуть Россию

Депутат Журова: В просьбах МИД к полякам покинуть Россию скрываются манипуляции
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Просьбы Министерства иностранных дел (МИД) Польши к своим соотечественникам покинуть территорию России могут быть на самом деле информационными манипуляциями, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее МИД Польши порекомендовал своим гражданам, которые находятся на территории России, покинуть страну. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского внешнеполитического ведомства.

Депутат связала заявление МИД Польши с попыткой навести панику на своих соотечественников, проживающих в России. По ее мнению, такими шагами Варшава, вероятно, лишний раз показывает своим гражданам оправданность расходов не на социальные нужды, а на оборону.

«Страх надо же внушить людям. И тогда они скажут: да, конечно, для нас важнее потратить на оборону, чем на социальные нужды. Это говорит о манипуляции паническими настроениями, информационной борьбе», — отметила Журова.

Она также предположила, что просьбы к полякам, проживающим в России, могут быть рассчитаны на российское общество с целью запугать мирных граждан. Вероятно, это также попытка угрожать Москве перед очередным раундом переговоров и придать уверенность Киеву, отметила парламентарий.

18 июля польский МИД рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию. В качестве причин были указаны сокращение консульского персонала, конфликт на Украине и признание Польши недружественным государством со стороны российских властей.

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